قاتل عبيدة يرفض المثول أمام المحكمة والقاضي يحضره جبرياً

رفض المتهم بقتل الطفل عبيدة، أمس، خلال ثاني جلسات محاكمته، الحضور أمام الهيئة القضائية والمثول أمامها، وأمر القاضي عرفان عمر، بإحضار المتهم من محبسه واستخدام القوة الجبرية بحقه، وأجّل القضية لجلسة 11 يوليو المقبل، كما سمح للمحامي المنتدب من قبل المحكمة للدفاع عن المتهم باستلام نسخة من أوراق القضية للاطلاع عليها.

وشهدت الجلسة غياب أطراف عدة من شهود الإثبات الذين طلبتهم المحكمة للإدلاء بشهادتهم عن القضية أمامها، وعليه قرر القاضي الاستماع إليهم في الجلسة المقبلة واستدعائهم لمناقشتهم، فيما غاب عن الحضور أيضاً أفراد عائلة الطفل المجني عليه.

وتعتبر الجلسة الثانية للمحاكمة الظهور الأول للمحامي المنتدب من قبل هيئة المحكمة، والتي كلفته بنظر القضية والترافع عن المتهم، حيث لم يحضر أي محام عنه في الجلسة الأولى، وبحسب قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، فإنه يجب أن يكون هناك محام للمتهم، وفي حال عدم مقدرته، فإن على المحكمة أن توفر له محامياً للدفاع عنه.

وتعود أحداث القضية حينما استدرج المتهم الطفل عبيدة من أمام كراج والده بمنطقة الصناعية في الشارقة، بعد أن أقنعه بالذهاب معه لشراء لعبة »سكوتر« وتوجه لمنطقة الممزر، حيث تناول 5 زجاجات من الكحول، حتى أصبح مغيباً عن الواقع ولا يستطيع التحكم في تصرفاته، واعتدى على الطفل في الكرسي الخلفي من السيارة، ثم أحضر قطعة قماش كان يستخدمها لتنظيف مركبته، ولفها حول رقبة المجني عليه، وأخذ يضغط عليها لمدة خمس دقائق، حتى فارق الحياة، ثم تخلص من الجثة في منطقة المدينة الأكاديمية بالورقاء.