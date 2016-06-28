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خارجية إيطاليا: قدمنا مساعدات إلى ليبيا بمليونين و400 ألف يورو هذا العام

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خارجية إيطاليا: قدمنا مساعدات إلى ليبيا بمليونين و400 ألف يورو هذا العام خارجية إيطاليا: قدمنا مساعدات إلى ليبيا بمليونين و400 ألف يورو هذا العام
أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية ، أمس الاثنين ، أن منظمة التعاون الإيطالية وفرت منذ بداية العام 2016 مساعدات متعددة الجوانب إلى ليبيا بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من مليونين و400 ألف يورو ، فى إطار التزام الإيطالية بمساعدة ليبيا.

وقالت الخارجية الإيطالية ، فى بيان نشر فى طرابلس مساء أمس الأثنين ، إن هذه المساعدات قدمت إلى ليبيا عبر قنوات نظام الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولية ، مشيرة إلى إرسال ثلاث دفعات إضافية من المساعدات الصحية بقيمة إجمالية تقارب 150 ألف يورو مخصصة لمستشفيات طرابلس - معيتيقة وبنغازى ، وبالتعاون مع جمعية سانتيجيديو إلى جماعات الطوارِق فى مدينة غات جنوب البلاد.

وأضافت أن كل مجموعة منها «ضمت أنواعًا مختلفة من الأدوية قادرة على توفير لعلاج ل 10 آلاف مريض ولمدة ثلاثة أشهر.

وبحسب الخارجية الإيطالية فإنه من المتوقع إرسال دفعة جديدة خلال الأيام المقبلة تُقدّر بـ 7 أطنان من الأدوية والمعونات الصحية بقيمة إجمالية قدرها 50 الف يورو مخصّصة لمستشفى مِصراتة.

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