الجيش اللبنانى يكشف تفاصيل التفجيرات الإرهابية فى بلدة "القاع"

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الجيش اللبنانى عثر على قنابل يدوية فى الأماكن التى فجر فيها الانتحاريون أنفسهم فى بلدة القاع.

وكشف الجيش اللبنانى عن تفاصيل التفجيرات الإرهابية التى وقعت فى بلدة القاع، مشيرا لإقدام أحد الانتحاريين الذى كان يستقل دراجة نارية على رمى قنبلة يدوية باتجاه تجمع للمواطنين أمام كنيسة البلدة، ثم فجر نفسه بحزام ناسف، تلاه إقدام شخص ثانٍ يستقل دراجة على تفجير نفسه في المكان المذكور، ثم أقدم شخصان على محاولة تفجير نفسيهما حيث طاردت وحدة من مخابرات الجيش اللبنانى أحدهما ما اضطره إلى تفجير نفسه دون إصابة أحد، فيما حاول الإنتحارى الآخر تفجير نفسه فى أحد المراكز العسكرية، إلا أنه استُهدف من قبل العناصر ما اضطره أيضاً إلى تفجير نفسه دون التسبب بإيذاء أحد.

وقد استقدم الجيش اللبنانى تعزيزات إضافية إلى البلدة، وباشرت وحدات الجيش تنفيذ عمليات دهم وتفتيش في البلدة ومحيطها بحثاً عن أشخاص مشبوهين.

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