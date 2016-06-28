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ضبط 5 أشخاص خلال التنقيب عن الآثار داخل منزل بالبحيرة

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ضبط 5 أشخاص خلال التنقيب عن الآثار داخل منزل بالبحيرة ضبط 5 أشخاص خلال التنقيب عن الآثار داخل منزل بالبحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط 5 أشخاص خلال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بإيتاى البارود .

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة إيتاى البارود من بعض أهالي دائرة المركز بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار بأحد المنازل.

بالانتقال والمعاينة تم ضبط كل من "ص. ع. ع " 65 سنة فلاح ، و " م .ص" 34 سنة و "ك. ص. ع. ع" 25 سنة فلاح نجلى الأول ويقيمون مركز إيتاى البارود، و "ح. ع. م" 31 سنة حارس أمن بشركة خاصة، و " ه .ا .ع" 40 سنة عامل، أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل الأول، ووجدت حفرة دائرية الشكل بعمق 10 أمتار

وبمواجهتهم أنكروا ما نسب إليهم، وتم التحفظ على مكان الحفر، وأخطرت هيئة أثار البحيرة لاتخاذ اللازم ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة .

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