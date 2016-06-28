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ضبط عامل لاتهامه بقتل جاره بمركز "إيتاى البارود" بالبحيرة

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ضبط عامل لاتهامه بقتل جاره بمركز "إيتاى البارود" بالبحيرة ضبط عامل لاتهامه بقتل جاره بمركز "إيتاى البارود" بالبحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط "م. ص. ع " 25 سنة عامل، لاتهامه بطعن جاره بسكين مما أدى إلى وفاته.

وكان اللواء محمد عماد سامى مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا من مركز شبراخيت بشأن وفاة عبد الرازق عطا الله عيسى إثر إصابته بجرحين طعنيين بالصدر والبطن و اتهام عمه لـ "م .ص. ع" 25 سنة عامل بالتعدى على المتوفى بمطواه كانت بحوزته أثناء سيره بالقرية محدثاً إصابته التى أودت بحياته لخلافات سابقة بسبب الجيرة .

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وجارى تحرير محضر بالحادث تمهيدا لإحالته للنيابة العامة.

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