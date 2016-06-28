كنيسة مار جرجس بالمنيا تقيم أمسية رمضانية

أعلن اليوم القس أيوب يوسف، راعى كنيسة مار جرجس للأقباط الكاثوليك، بقرية دلجا بمركز دير مواس، إقامة أمسية رمضانية للإنشاد الديني يجمع بين التراث الإسلامي والمسيحي، بساحة موقف القرية، وذلك مساء الأربعاء المقبل، بالتنسيق مع اللجنة المصريّة للعدالة والسلام بالمنيا.

قال راعى كنيسة مار جرجس إن الأمسية تقام سنويًا، لدعم روح المحبة والتآلف بين أفراد المجتمع الواحد.

- المنيا تحتفل بالذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو الخميس المقبل