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سامح عاشور من البحيرة: لن نسمح بالتجاوز ضد المحامين من أى جهة

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سامح عاشور من البحيرة: لن نسمح بالتجاوز ضد المحامين من أى جهة سامح عاشور من البحيرة: لن نسمح بالتجاوز ضد المحامين من أى جهة
أكد سامح عاشور نقيب عام المحامين، دعم النقابة لجميع المحامين فى بغض النظر عن توجهاتهم السياسية والفكرية، مضيفا أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة لتسهيل عمل المحامين داخل اقسام الشرطة والنيابات المختصة، وأنه لن يسمح بالتجاوز ضد أى محامى من أى جهة مهما كان قدرها.

جاء ذلك خلال حفل الإفطار الذى نظمته نقابة المحامين بجنوب البحيرة ، اليوم الاثنين، بحضور أحمد بسيونى وكيل النقابة العامة للمحامين، وعادل بلال نقيب المحامين بجنوب البحيرة، وعبد المنعم عودة نقيب المحامين بشمال البحيرة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة ونقابة المحامين بالبحيرة

وأعلن سامح عاشور عن تخصيص مليون و200 ألف جنيه لإقامة مقرا لنقابة جنوب البحيرة بمدينة إيتاى البارود، لافتا إلى زيادة دعم مخصصات علاج المحامين وكذلك زيادة المعاشات بصورة مناسبة.
>وطالب نقيب المحامين بتوحيد الصفوف ووقف المهاترات التى تسعى إلى تأجيج الفتن بين المحامين وبعضهم البعض، وخلق مناخ خصب لإضعاف النقابة وفرض الحراسة عليها
>يذكر أن حفل الإفطار قد شهد مشادات عنيفة بين المحامين وذلك لسوء التنظيم وعدم تقديم وجبات إفطار لكافة الحضور.


>- سامح عاشور يطالب باستمرار حبس المتهمين بالاعتداء على النقابة بالمنصورة

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