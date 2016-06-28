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غانا تستعد لمصر بمواجهة الجزائر بين جماهيرها

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غانا تستعد لمصر بمواجهة الجزائر بين جماهيرها غانا تستعد لمصر بمواجهة الجزائر بين جماهيرها

يلعب الغاني منافس منتخب في تصفيات كأس العالم 2018 مباراة ودية قوية ضد المنتخب الجزائري استعدادا لمواجهة الفراعنة.

وأفادت صحيفة تحيا الجزائر أن المنتخب الجزائري سيلعب مباراة ودية يوم 6 سبتمبر في ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة ضد المنتخب الغاني استعدادا لتصفيات كأس العالم روسيا 2018.

وتلعب غانا مع مصر وأوغندا والكونجو في مجموعة واحدة، بين تتواجد الجزائر مع الكاميرون ونيجيريا وزامبيا في مجموعة واحدة.

واتفق المنتخبان على المواجهة الودية قبل أن يبدأ الفريقان تصفيات المونديال في أكتوبر المقبل، فالمنتخب الجزائري يواجه فرق غرب القارة.

بينما تلعب غانا مع المنتخب الشمال إفريقي بين جماهيره قبل شهرين من مواجهة مصر في القاهرة.

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فيديو اليوم السابع

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