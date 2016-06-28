خبر في الجول - تعرف على خطة الزمالك في حال رحيل حلمي

كيف يُفكر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور في حال رحيل محمد حلمي عن تدريب الفريق بشكل رسمي؟ FilGoal.com يُجيب.

وما زال الغموض مستمرا حول مصير محمد حلمي فلم يحضر الجهاز الفني للزمالك بالكامل الاجتماع مع مرتضى منصور، وفي نفس الوقت أخطر رئيس الزمالك الجهاز بموعد مران الفريق يوم الثلاثاء. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com إجماع مجلس إدارة الزمالك خلال اجتماعه يوم الاثنين على استقدام مدير فني أجنبي في حال رحيل حلمي.

فكرة التعاقد مع مدرب محلي في الوقت الحالي مرفوضة تماما بالنسبة لمجلس إدارة الزمالك.

وفي حال رحيل محمد حلمي بشكل رسمي مع الجهاز الفني بالكامل، فمجلس إدارة الزمالك سيستعين بمجموعة من المدربين الشباب من داخل النادي لمعاونة المدرب الأجنبي الجديد.

تلك المجموعة من المدربين الشباب ستكون من العاملين بالنادي خلال السنوات الأخيرة، دون الاستقرار حتى اللحظة على الأسماء.

ومن المنتظر أن يتحدد مصير حلمي بشكل نهائي قبل مران الزمالك يوم الثلاثاء.