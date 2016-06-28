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تحليل في الجول – مصطفى يونس: شيئان يقلقاني.. وهذه نقطة ضعف الأهلي ونصيحة ليول

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تحليل في الجول – مصطفى يونس: شيئان يقلقاني.. وهذه نقطة ضعف الأهلي ونصيحة ليول تحليل في الجول – مصطفى يونس: شيئان يقلقاني.. وهذه نقطة ضعف الأهلي ونصيحة ليول

يشعر مصطفى يونس لاعب الأهلي السابق بالقلق من أمرين على الفريق الأحمر وذلك قبل ملاقاة أسيك أبيدجان يوم الثلاثاء في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي منافسه الإيفواري في ملعب برج العرب في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا بعد الهزيمة في المباراة الأولى بثلاثة أهداف لهدفين أمام زيسكو الزامبي.

وتحدث مصطفى يونس لـFilGoal.com قائلا:"أول الأشياء التي تقلقني هي أن الأهلي يقع في خطأ تحقيق نتيجة غير إيجابية بعد التتويج".

وأضاف"ثانيا أرى أن اللاعبين أفرطوا في الاحتفال بلقب الدوري ولذلك على الجهاز الفني أن يجهز الفريق نفسيا بشكل جيد وأن يقوم بالفصل بين كل بطولة وأخرى لخلق دوافع وطموحات جديدة للاعبين".

وأردف"الأهلي لا يملك بديلا سوى الفوز حتى يستعيد توازنه في المجموعة وأتمنى مشاركة صالح جمعة ومحمد هاني بشكل أساسي لأنهم عناصر مميزة".

وبسؤاله عن نقطة ضعف الأهلي أجاب"عدم التركيز في بعض الأحيان وتباين أداء ظهيري الجنب".

وواصل"كما أطالب بعدم الإفراط في الثقة بعد التتويج بلقب الدوري وعليهم عدم منح لاعبي أسيك مساحات للعب وتشديد الرقابة عليهم".

وعن غياب رمضان صبحي علق"سيكون مؤثر بالطبع، ولكن لا يصح أن يعتمد الأهلي على لاعب واحد فقط مهما كان اسمه".

وأردف"يجب أن يكون الجهاز الفني للاهلي قد جهز البديل لمواجهة غياب رمضان".

وبسؤاله عمن يشترك من بين حسام غالي وعمرو السولية في المباراة أجاب"كرة القدم

الحديثة لا تعترف بمصطلح الخبرة وتحتاج فقط لصاحب القوة والسرعة".

وواصل"لو اعتمدنا على الخبرة فقط لما رأينا محمد صلاح والنني يتألقون مبكرا في أوروبا أو رمضان صبحي على سبيل المثال".

وشدد يونس"لا أتابع مران الأهلي لأحكم بين غالي والسولية لكن القاعدة العامة هي الاعتماد على الأقوى والأسرع".

وأتم"يجب على المدير الفني أن يتحلى بالجرأة ويختار التشكيل بعيدا عن الأسماء".

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