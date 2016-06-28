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تحليل في الجول – فتحي مبروك: الأهلي ليس لديه نقطة ضعف.. ولهذا غالي أحق بالمشاركة عن السولية

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تحليل في الجول – فتحي مبروك: الأهلي ليس لديه نقطة ضعف.. ولهذا غالي أحق بالمشاركة عن السولية تحليل في الجول – فتحي مبروك: الأهلي ليس لديه نقطة ضعف.. ولهذا غالي أحق بالمشاركة عن السولية

"المباراة ليست صعبة على الأهلي فهو الأكثر خبرة كما أن تتويجه بالدوري يمنحه أفضلية" هكذا تحدث فتحي مبروك المدير الفني السابق للفريق الأحمر عن مواجهة أسيك أبيدجان يوم الثلاثاء.

ويستضيف الأهلي منافسه الإيفواري في ملعب برج العرب في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا بعد الهزيمة في المباراة الأولى بثلاثة أهداف لهدفين أمام زيسكو الزامبي.

وتحدث مبروك لـFilGoal.com قائلا:"نقطة قوة الأهلي حاليا تتمثل في خط هجومه مع تألق حسام غالي ومؤمن زكريا ورمضان صبحي".

وأردف"ولا أرى أن الفريق به نقطة ضعف حاليا".

وأوضح"الأهداف التي سكنت مرمى الفريق مؤخرا لا تعبر عن مستواه الحقيقي ولن تمثل أي نقطة ضعف للاعبين الذين يتمتعون بالعديد من الخبرات".

أما عن أسيك فواصل مدرب اتحاد الشرطة السابق حديثه"هو الآن ليس ذلك الفريق المرعب الذي كان عليه قديما بسبب احتراف أفضل لاعبيه في أوروبا".

واستدرك"لكن خط هجومه مميز في قدرته على استغلال أنصاف الفرص لتسجيل الأهداف، أما نقطة ضعفه فهي حارس مرماه وخط دفاعه".

وبسؤاله عن من يفضل بين حسام غالي وعمرو السولية في خوض المباراة أجاب"مشاركة غالي ضرورية للغاية ولا غنى عنه نظرا لخبراته الكبيرة".

وأردف"هو اللاعب الوحيد في الذي يملك قدرات غير عادية على التوغل الهجومي من وسط الملعب وإرسال كرات ساقطة طولية خلف المدافعين هذا لكونه قائد حقيقي ومصدر حماس للاعبين".

وأتم"السولية يؤدي بشكل جيد إلا أن غاي يملك الأفضلية للعب بشكل أساسي".

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