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فريق في الجول - أحمد جعفر يختار أفضل 11 في الدوري ' 5 أهلي و3 زمالك '

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فريق في الجول - أحمد جعفر يختار أفضل 11 في الدوري ' 5 أهلي و3 زمالك ' فريق في الجول - أحمد جعفر يختار أفضل 11 في الدوري ' 5 أهلي و3 زمالك '

يعرض FilGoal.com اختيارات أحمد جعفر مهاجم بتروجيت لفريق الدوري المصري الممتاز، والذي يضم أبرز اللاعبين هذا الموسم من وجهة نظره.

وجاءت اختيارات جعفر من خلال الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني التي تجمع أصوات أبرز لاعبي ومدربي الفرق المصرية. وينشرها FilGoal.com تباعا.

وشهد تشكيل هداف بتروجيت اختيار 5 لاعبين من الأهلي بطل الدوري، و3 من الزمالك فريقه السابق.

واختار مهاجم بتروجيت أيمن حفني نجم الزمالك أفضل لاعب في الدوري هذا الموسم، ومصطفى فتحي أفضل لاعب صاعد.

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