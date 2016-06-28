عمرو بركات لـ في الجول: متفائل برحلتي مع ليرس.. وجود ميدو دفعة كبيرة

تحدث عمرو بركات المنضم حديثا إلى نادي ليرس البلجيكي عن استقباله وما ينتظره في رحلة الاحتراف مع وجود أحمد حسام "ميدو".

ليرس أعلن رسميا يوم الاثنين ضم الثنائي مصطفي جلال لاعب وادي دجلة وعمرو بركات لاعب مصر للمقاصة بداية من الموسم القادم. (طالع التفاصيل)

وقال عمرو بركات لـFilGoal.com: "الأجواء مبشرة وجيدة للغاية في ليرس. متفائل برحلتي هنا".

وأوضح "الاستقبال كان جيدا وتعرفت على الجهاز الفني واللاعبين، إلى جانب حديث ميدو معنا ومناقشته معنا لبعض التعليمات التي سنعمل بها الفترة المقبلة".

وأضاف "وجود ميدو دفعة كبيرة لنا. ذلك محمد عبد الواحد وماجد سامي أيضا. كلها أجواء مبشرة".

وأتم "الكل هنا يُريد مساعدتنا بكل الطرق. رائع جدا".

ويلعب ليرس الذي يمتلكه رجل الأعمال المصري ماجد سامي مالك وادي دجلة في دوري الدرجة الثانية البلجيكي.

وكان نادي وادي دجلة قد أعلن في وقت سابق عن تولي أحمد حسام "ميدو" مهمة المستشار الفني له ولليرس البلجيكي، في أولى خطوات مدرب الزمالك السابق في التدريب عالميا. (طالع التفاصيل)

وتحدث أحمد حسام "ميدو" عبر FilGoal.com عن اختصاصاته خلال الفترة المقبلة مع دجلة والخطورة العالمية الأولى. (طالع التفاصيل)