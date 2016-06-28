أخبار عاجلة

تعرف على موعد الإعلان التاسع لشقق الإسكان الاجتماعي -
مجلس النواب يقر تطبيق حالة الطوارئ على الإعلام والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي -
مولر: مباراة الأربعاء كبيرة بين فريقين متصدرين دورياتهم -
«كلوب»: تغلبنا على ستوك سيتي بفضل دروس بورنموث -
«لام»: علينا تجنب مرتدات الريال وعدم تكرار سيناريو آخر مباراة -
«فينالدوم»: هدف «فيرمينو» مذهل -
المؤتمر الصحفي لنادي برشلونة قبل مواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري الابطال -
جديد التحقيقات في التفجير الإرهابي في الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
أول بلاغ رسمي ضد رئيس دولة عربية يتهمه بالاشتراك في تفجيري كنيسة طنطا والإسكندرية وبيان هام من الخارجية المصرية -
عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عمرو بركات لـ في الجول: متفائل برحلتي مع ليرس.. وجود ميدو دفعة كبيرة

Google+ Print
عمرو بركات لـ في الجول: متفائل برحلتي مع ليرس.. وجود ميدو دفعة كبيرة عمرو بركات لـ في الجول: متفائل برحلتي مع ليرس.. وجود ميدو دفعة كبيرة

تحدث عمرو بركات المنضم حديثا إلى نادي ليرس البلجيكي عن استقباله وما ينتظره في رحلة الاحتراف مع وجود أحمد حسام "ميدو".

ليرس أعلن رسميا يوم الاثنين ضم الثنائي مصطفي جلال لاعب وادي دجلة وعمرو بركات لاعب للمقاصة بداية من الموسم القادم. (طالع التفاصيل)

وقال عمرو بركات لـFilGoal.com: "الأجواء مبشرة وجيدة للغاية في ليرس. متفائل برحلتي هنا".

وأوضح "الاستقبال كان جيدا وتعرفت على الجهاز الفني واللاعبين، إلى جانب حديث ميدو معنا ومناقشته معنا لبعض التعليمات التي سنعمل بها الفترة المقبلة".

وأضاف "وجود ميدو دفعة كبيرة لنا. ذلك محمد عبد الواحد وماجد سامي أيضا. كلها أجواء مبشرة".

وأتم "الكل هنا يُريد مساعدتنا بكل الطرق. رائع جدا".

ويلعب ليرس الذي يمتلكه رجل الأعمال المصري ماجد سامي مالك وادي دجلة في دوري الدرجة الثانية البلجيكي.

وكان نادي وادي دجلة قد أعلن في وقت سابق عن تولي أحمد حسام "ميدو" مهمة المستشار الفني له ولليرس البلجيكي، في أولى خطوات مدرب الزمالك السابق في التدريب عالميا. (طالع التفاصيل)

وتحدث أحمد حسام "ميدو" عبر FilGoal.com عن اختصاصاته خلال الفترة المقبلة مع دجلة والخطورة العالمية الأولى. (طالع التفاصيل)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أول بلاغ رسمي ضد رئيس دولة عربية يتهمه بالاشتراك في تفجيري كنيسة طنطا والإسكندرية وبيان هام من الخارجية المصرية

أول بلاغ رسمي ضد رئيس دولة عربية يتهمه بالاشتراك في تفجيري كنيسة طنطا والإسكندرية وبيان هام من الخارجية المصرية

وزير الزراعة الألماني يصل القاهرة لبحث التعاون مع مصر

وزير الزراعة الألماني يصل القاهرة لبحث التعاون مع مصر

ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل

ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل

ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟

ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟