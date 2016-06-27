وزير الدفاع العراقى يؤكد ضرورة استثمار انهيار داعش بعد هزيمته بالفلوجة

أكد وزير الدفاع العراقى خالد العبيدى، اليوم الاثنين، أن ضرورة تواصل الانتصارات واستثمار إنهيار تنظيم(داعش) الإرهابى التى تجرعت مرار الهزيمة فى الفلوجة التى حررتها القوات المسلحة العراقية.

واستمع العبيدي، خلال لقائه قائد عمليات تحرير نينوى اللواء نجم الجبوري، لتقدم القطاعات العسكرية فى نينوى التى تشهد عمليات عسكرية مع داعش تحرز فيها القوات المسلحة تقدما كبيرا وحررت العديد من المناطق.

من جهة أخري، نفذت مديرية الاستخبارات العسكرية عملية استباقية لضرب عناصر داعش فى العاصمة العراقية (بغداد) والمحافظات بعد الحصول على معلومات استخبارية عن وجود عناصر يعملون ضمن ولاية جنوب بغداد.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية أن قوة امنية داهمت إحدى المضافات وألقت القبض على عدد من الإرهابيين الذين كانوا ينوون القيام بأعمال إرهابية داخل بغداد لتخفيف الضغط على داعش المنهزم بالفلوجة..وأشارت إلى أنه تم إلقاء القبض على الإرهابيين الذين اعترفوا بقيامهم بأعمال إرهابية ضد القطعات العسكرية، وذلك خلال عملية التحقيق.

ومن جانبه انتقد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية اسكندر وتوت وزارة المالية ، وقال انها تتحمل المسؤولية الكاملة عن تعويق تقدم القوات المسلحة العراقية فى قتالها ضد تنظيم داعش.

وقال النائب العراقي،فى تصريح صحفي، ان عدم اعطاء وزارة المالية الاموال اللازمة لشراء العتاد والسلاح اللازم لادامة المعركة ضد الإرهاب سيعرقل استمرارية المعركة وتقدم القوات وتحرير أراضى العراق من قبضة داعش.