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عاجل.. قرار بحظر تجول السوريين فى القاع ورأس بعلبك بعد التفجير الانتحارى

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عاجل.. قرار بحظر تجول السوريين فى القاع ورأس بعلبك بعد التفجير الانتحارى عاجل.. قرار بحظر تجول السوريين فى القاع ورأس بعلبك بعد التفجير الانتحارى
أصدر محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر قراراً بمنع تجول النازحيين السوريين فى بلدتى القاع ورأس بعلبك، مشيراً إلى أن أمن المواطن اللبنانى أولوية، وهناك ظروف قاهرة تفرض اتخاذ هذا قرار.

كانت صحيفة المستقبل اللبنانية قالت إن الجيش اللبنانى يفرض طوقاً أمنياً فى منطقة الانفجار فى القاع على الحدود اللبنانية – السورية، وأطلق الجيش اللبنانى النار فى الهواء بمكان التفجير لإبعاد المواطنين.

وأضافت الصحيفة أن قوى الأمن تطلب من المواطنين عدم التجمع فى مكان الانفجار بالقاع وإفساح المجال لنقل المصابين.

وطالب أهالى منطقة القاع من شركة الكهرباء إعادة التيار الكهربائى لتسهيل عملية ملاحقة الانتحاريين.


>- الصليب الأحمر اللبنانى: 20 ضحية على الاقل فى تفجير القاع بلبنان
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