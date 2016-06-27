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الخارجية الأمريكية: تحرير الفلوجة خطوة رئيسية لهزيمة "داعش" فى العراق

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الخارجية الأمريكية: تحرير الفلوجة خطوة رئيسية لهزيمة "داعش" فى العراق الخارجية الأمريكية: تحرير الفلوجة خطوة رئيسية لهزيمة "داعش" فى العراق
هنأت الولايات المتحدة الأمريكية، رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى والقوات العراقية بتحرير مدينة الفلوجة من سيطرة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى.

ووصفت إليزابيث ترودو مديرة المكتب الإعلامى بالخارجية الأمريكية تحرير الفلوجة بأنه خطوة رئيسية نحو إلحاق هزيمة تامة بتنظيم "داعش" فى العراق.

وقالت ترودو فى تصريحات صحفية إن الولايات المتحدة لاتزال قلقة إزاء الأوضاع الإنسانية للمواطنين العراقيين الذين يفرون من الأعمال القتالية غير أنها أشارت إلى إحراز الأمم المتحدة والسلطات العراقية تقدم كبير فى توفير الاحتياجات الأساسية للنازحين.

وأكدت المسؤولة الأمريكية أن الولايات المتحدة تعتزم استضافة مؤتمر لدعم العراق فى 20 يوليو القادم وذلك لبحث دعم احتياجات العراق الإنسانية وسبل تعزيز الاستقرار وإزالة الألغام فى محاولة لمساعدة الشعب العراقى لمواجهة الأزمة الإنسانية التى يواجهها والقضاء على تنظيم "داعش" .

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