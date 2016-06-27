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بالصور.. طلاب الثانوية العامة بالسويس يتظاهرون احتجاجا على تأجيل الامتحانات

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بالصور.. طلاب الثانوية العامة بالسويس يتظاهرون احتجاجا على تأجيل الامتحانات بالصور.. طلاب الثانوية العامة بالسويس يتظاهرون احتجاجا على تأجيل الامتحانات
لليوم الثانى على التوالى، نظم العشرات من طلاب الثانوية العامة بالسويس تظاهرة أمام مبنى محافظة السويس، للمطالبة بإقالة وزير التربية والتعليم ورفض تأجيل الامتحانات.

وقام الطلاب بالوقوف أمام مبنى محافظة السويس ورددوا هتافات ترفض إلغاء الامتحانات أو تأجيلها وتطالب بإقالة وزير التربية والتعليم.

وأكد الطلاب، أن المسئول عن تسريب الامتحانات هم قيادات وزارة التربية والتعليم وليس الطلاب الذين يتعرضون للعقاب الجماعي.

كما قام الطلاب بالسير فى شارع المحافظة مرددين الهتافات ومطالبين من المسئولين بالسويس مساندة الطلبة.

مظاهرة للطلاب بالسويس (1)
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مظاهرة للطلاب بالسويس

مظاهرة للطلاب بالسويس (2)
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احتشاد الطلاب أمام مبني المحافظة

مظاهرة للطلاب بالسويس (3)
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هتافات للطالب ترفض تاجيل الأمتحانات


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