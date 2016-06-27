نصائح خبير للعناية بالملابس الصيفيّة

تحتاج الملابس الصيفيّة اليومية إلى عناية بالغة، إذ تتطلّب غسلها بصورة متكرّرة، نظراً لارتفاع الحرارة. علماً بأن العناية الجيدة بالملابس تضمن الحفاظ على القطع المفضّلة لفترات أطول. ومن هذا المنطلق، يقدّم العالِم المتخصّص بالعناية بالملابس والمسؤول عن أبحاث "آريال" في الشرق الأوسط يوري غوينز، لقارئات "سيدتي. نت" مجموعة من نصائح العناية بالملابس الصيفية، في السطور الآتية:

1. الـ"بلوزة" البيضاء: استخدمي المنظّف المناسب، مثل: "آريال باور جل" الذي يحقّق نتائج مبهرة في القضاء على البقع في غسلة واحدة، كما يوفّر حماية للألياف من تجمّع الأوساخ والمعادن وتراكم الجزيئات ذات اللون الرمادي، وذلك حتى يبقى اللون الأبيض ناصعاً وبراقاً للصيف. كما أن "آريال باور جل" لا يحتاج للاعتماد على المكونات الكيميائية القاسية على الملابس، كالمبيّض (كما هي الحال في مسحوق الغسيل التقليدي)، الذي يسبّب الاصفرار مع الوقت!

2. الـ"أوفرول" الكامل: اقرئي دائماً تعليمات الغسيل، واختاري دورة الغسيل بعناية وحكمة. علماً بأن في معظم الغسّالات دورات غسيل عدة تمّت برمجتها مسبقاً. إذا كانت غسّالتك كذلك، اختاري دورة الغسيل التي تناسب مجموعة ملابسك. وإن لم تعرفي ما هي مجموعة ملابسك، فإليك بعض القواعد الأساسية التي تساعدك في هذا المجال:

- الملابس الرقيقة: تُغسل بالماء البارد فقط، وتحتاج إلى دورة خفيفة للعصر.

- المناشف والمفارش: عموماً، هي تتحمّل درجة حرارة متوسطة (من 30 إلى 40 درجة مئوية) ودورة عصر قويّة.

- الملابس البيض: يجب أن تُغسل على حرارة متوسّطة (من 30 إلى 40 درجة مئوية) أو بحرارة أعلى قليلاً إذا كانت متسخة للغاية (من 40 إلى 60 درجة). علماً بأن منتجات التنظيف المتطوّرة، مثل: "آريال باور جل" لا تحتاج إلى درجات الحرارة العالية (أكثر من 90 مئوية).

إشارة إلى أنّ الماء الساخن قد يسبّب انحلال الألوان، فتبهت القطع الزاهية أو الداكنة، كما قد يسبّب تقلّص الأخيرة. لذا، استخدمي الماء البارد أو متوسط الحرارة عند الغسل.

- التنّورة متوسّطة الطول: للحفاظ على ألوان القطع الزاهية، صُمّم "آريال باور جل" بتقنيات الحماية المتقدمة للحفاظ على تألّق وجمال ألياف القماش، مع القضاء على تراكم الأوساخ التي تسبّب اللون الرمادي بعد كل غسلة وتجعل الألوان باهتة عند استعمال مسحوق الغسيل العادي!