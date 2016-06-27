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السكر للتخلّص من تشققات الجلد !

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الإثنين 27-06-2016 18:01

إليك هذه الخلطة السحرية من السكر التي تقضي على علامات تمدّد البشرة:
جميعنا نستخدم السكر لتقشير البشرة والتخلص من الجلد الميت، ولكن استخداماته لا تقتصر على تقشير البشرة فحسب، بل يستخدم أيضاً لتقليل ظهور علامات التمدد، وذلك لغناه بحمض الجليكوليك الذي يجعل البشرة نضرة ورطبة، كل ما عليك فعله هو مزج ملعقة من السكر مع قطرة من عصير الليمون وملعقة من زيت اللوز، ثم ضعي المزيج على المنطقة التي تحتوي على علامات التمدد، واتركيه لمدة خمس دقائق مع فرك بشرتك بلطف، ثم اشطفي بشرتك بالماء الدافئ، وضعي المرطب.

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سيدتي