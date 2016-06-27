تضارب فى أرقام ضحايا انفجارات لبنان.. والوكالة الرسمية تعلن سقوط 13 جريحا

تضاربت الأنباء فى عدد ضحايا الانفجارات التى وقعت مساء اليوم الاثنين ببلدة القاع بلبنان، ففى الوقت الذى ترددت فيه الأنباء عن وفاة 15 شخصًا على الأقل، أكدت "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية عن وقوع 13 جريحا.

من جهته، أعلن مدير عام الصليب الأحمر اللبنانى جورج كتانه، أنه ليس هناك معلومات عن سقوط شهداء فى الانفجارات التى وقعت مساء اليوم الاثنين ببلدة القاع، موضحا أن هناك عددًا من الجرحى بالمستشفيات وحالة أغلبهم غير خطيرة، ولكن المسح الميدانى لم يكتمل بعد والتالى لا يمكن تحديد عدد الضحايا بشكل دقيق الآن.

على صعيد آخر. أفادت تقارير إعلامية بالعثور على جثتين فى منطقة الانفجارات يعتقد أنها لانتحاريين. ومن جانبه، أعلن النائب اللبنانى إميل رحمة أنه بخير وذلك فى تصريح لقناة "أو تى فى" اللبنانية بعد أن ذاعت الشائعة أنه كان فى منطقة التفجيرات وأنه مفقود.

>وقال مصدر عسكرى لبنانى لقناة "أل بى سى" اللبنانية أن عدد التفجيرات أربعة، اثنان وقعا قرب الكنيسة والثالث قرب مدرعة للجيش اللبنانى والرابع قرب مكتب مخابرات الجيش اللبنانى بالمنطقة.

فيما أكدت "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية عن وقوع 13 جريحا في انفجارات القاع، مساء اليوم الاثنين، مشيرة لنقل 7 منهم إلى المستشفى الحكومى فى الهرمل وثلاثة جرحى إلى مستشفى البتول، فيما نقل ثلاثة آخرون إلى مستشفى العاصى، مؤكدة أن 4 انتحاريين جدد فجروا أنفسهم قرب كنيسة بلدة القاع وهم يصرخون "الله اكبر".

فيما قال رئيس بلدية القاع بشبر مطر أن خمسة انفجارات انتحارية وقعوا خلال بعض الوقت، ووصف الوضع بالخطير جدا، مشيرا لسقوط عدد من القتلى والجرحى.

وتداول عدد من الإعلاميين أن ن الحصيلة الأولية تشير إلى سقوط ضحايا عدة بين 15 و20 بالإضافة إلى عشرات الجرحى والمصابين بمنطة القاع اللبنانية على الحدود السورية.

- الصليب الأحمر اللبنانى: 20 ضحية على الاقل فى تفجير القاع بلبنان

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- وسائل إعلام لبنانية: 3 قتلى على الأقل فى هجوم انتحارى قرب الحدود السورية

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- وسائل إعلام لبنانية: 3 قتلى على الأقل فى هجوم انتحارى قرب الحدود السورية

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- الوكالة اللبنانية: 4 انتحاريين فجروا أنفسهم قرب كنيسة بقرية القاع

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