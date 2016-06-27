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«التعليم»:إقالة الوزير لن توقف التسريبات وأجهزة سيادية تتدخل لحل الأزمة

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«التعليم»:إقالة الوزير لن توقف التسريبات وأجهزة سيادية تتدخل لحل الأزمة «التعليم»:إقالة الوزير لن توقف التسريبات وأجهزة سيادية تتدخل لحل الأزمة

 

متحدث التعليم – بشير حسن

قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، بشير حسن، إن الأصوات المطالبة بإقالة وزير التربية والتعليم قليلة جدًا، مؤكدًا أنَّ الامتحانات تسرب منذ 5 سنوات، وفقًا لما جاء في بيان ، وأن الحكومة ترغب فى ضبط العملية.

وأضاف حسن في مداخلة هاتفية لبرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي محمد المغربي، أنَّ مافيا الفساد تسرب الامتحانات منذ 5 سنوات ، مشفق على أولياء الأمور والطلبة، مشددا على أن قرارات الوزير تحقق العدالة بين الطلاب، ومؤكدا أن الوزارة تنسق مع كل الأجهزة المعنية  بما فيها وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات، لأن الامر بات قضية أمن قومي، مؤكدا أن كل أجهزة الدولة السيادية دخلت على خط الأزمة.

وأشار حسن  إلى أن تسريب الامتحانات سيستمر حتى وإن تم تغيير وزير التربية والتعليم، مؤكدًا أن هناك إرادة حقيقية داخل الوزارة لمنع التسريبات وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الطلاب.

وتابع:” وزير التربية والتعليم أمام مافيا منظمة تعمل من إسكندرية إلى أسوان”، لافتا إلى أن قرارات وزير التربية والتعليم قرر اغلاق 3000 مركز للدروس الخصوصية تقوم على ابتزاز أولياء الأمور أمام العام.

ولفت إلى أن الوزير يسير على جميع الخطوط لمحاربة الفساد مع الاعتراف بوجود بعض السلبيات والقصود داخل الوزارة، مردفًا: “وزارة التربية والتعليم تتحمل نتيجة هذه الأفعال، وهى المسئولة عما حدث”.

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