سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: نعمل مع مصر في قضية سلام الشرق الأوسط وليبيا

أعرب جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة عن ثقته في الوصول إلى اتفاق بشأن الأمن ومكافحة الإرهاب، مع السلطات المصرية، بالإضافة إلى التعاون مع المجتمع المدني.

و بحسب وكالة الأنباء الألمانية فقد قال موران في كلمته خلال حفل الإفطار السنوي الذى تعقده سفارة الاتحاد الأوروبي ”نعمل مع مصر في قضية سلام الشرق الأوسط وليبيا والتحدي الخاص بالهجرة”، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ مشروع “صوفيا” الخاص بمساعدة مصر في ملف الهجرة غير الشرعية واللاجئين، مضيفًا أن مصر تعاني من مشكلات الهجرة غير الشرعية.

وبخصوص التجارة، أوضح موران أن هناك مؤشرات حول زيادة الصادرات من مصر، التي بدأت تتعافي، إذ كان هناك زيادة بنسبة 10% خاصة في المنتجات الزراعية، معربًا عن تفاؤله حيال تعافي مصر وتعزيز قدراتها.