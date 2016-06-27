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صورة - عمرو بركات ومصطفى جلال يبدأن رحلتهما الاحترافية في بلجيكا

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صورة - عمرو بركات ومصطفى جلال يبدأن رحلتهما الاحترافية في بلجيكا صورة - عمرو بركات ومصطفى جلال يبدأن رحلتهما الاحترافية في بلجيكا

أعلن ليرس البلجيكي رسميا يوم الاثنين ضم الثنائي مصطفي جلال لاعب وادي دجلة وعمرو بركات لاعب للمقاصة بداية من الموسم القادم.

ويلعب ليرس الذي يمتلكه رجل الأعمال المصري ماجد سامي مالك وادي دجلة في دوري الدرجة الثانية البلجيكي.

واتفق ليرس مع وادي دجلة على ضم مصطفي جلال البالغ من العمر 26 عاما لمدة موسم واحد حسب الموقع الرسمي للنادي.

كما أنهى ليرس اتفاقه مع المقاصة لضم عمرو بركات البالغ من العمر 24 عاما لمدة 3 سنوات.

وكان نادي وادي دجلة قد أعلن في وقت سابق عن تولي أحمد حسام "ميدو" مهمة المستشار الفني له ولليرس البلجيكي، في أولى خطوات مدرب الزمالك السابق في التدريب عالميا. (طالع التفاصيل)

وعن اختصاصاته كمستشار فني قال ميدو لـFilGoal.com "أختص بكل شيء، بناء فريق قوي والتعاقدات والتخطيط لمستقبل النادي، بالإضافة لوضع خطة فنية له ومتابعة عمل الجهاز الفني واللاعبين".

ميدو لـ في الجول: ليرس أولى خطواتي نحو العالمية في التدريب.. وسأواصل التحليل في "بي إن"

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