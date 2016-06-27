هذه هي عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت التي خطفت قلب رجل الأعمال المصري

تصدرت عارضة الأزياء البرازيلية أنا بياتريز باروس Ana Beatriz Barros عناوين الصحف عالمياً، وعلى وجه الخصوص الصحف العربية، بسبب زواجها المرتقب من الشاب المصري الذي يدعى كريم الشيتي في حفل سيقام على جزيرة ميكونوس اليونانية، حيث من المتوقع أن تتجاوز تكلفته الـ5 ملايين دولار.

وسيحضر الضيوف حفل الزفاف الذي سيقام مطلع الشهر المقبل بطائرات خاصة من مختلف دول العالم، كما سيحضر آخرون باليخوت إلى ميناء اليخوت في الجزيرة، على أن تخصص العائلة سفينة سياحية لنقل أفراد العائلة من مصر إلى الجزيرة، وبعدها سيتمّ نقل الضيوف إلى الفنادق والفيلات التي سيقيمون فيها.

وقد تكلفت أسرة العريس المصري بكلّ النفقات، وقد تمّ تجهيز ما يزيد عن 20 فيللا للضيوف الذين سيتجاوز عددهم 400 ضيف.

وعن حياة العروس، فقد ولدت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت إيتابيرا في البرازيل، واشتهرت بعروض الأزياء الرياضية. وقد عملت مع عدة شركات أزياء مثل فيكتوريا سيكريت وشانيل وجي إل، إضافة إلى مشاركتها في عروض أزياء لـ " فالنتينو"، و"ميسوني"، و"جوتشي"، و"كريستيان ديور"، و"فيرساتشي" و"إمبريو أرماني" واللبناني "إيلي صعب".

وظهرت الشابة البالغة من العمر 34 عاماً في العديد من الإعلانات التلفزيونية مثل "ريستيان ديور"، و"أرماني جينز"، و"أوكلي"، و"لوريـال"، و"ديزل"، و"فيكتوريا سيكريت"، ومستحضرات التجميل "شانيل"، وخط أزياء المغنية الأمريكية "جينيفر لوبيز" التي اختارتها عام 2004 لتكون واجهة إعلانات ملابس النوم النسائية التي بدأت الاستثمار فيها.

يذكر أن الشاب المصري كريم هو نجل رجل الأعمال المصري حامد الشيتي، وله أصول يونانية من جهة والدته، وقد التقى عارضة الأزياء على الجزيرة التي كانت تزورها كلّ صيف، واتفقا على الزواج الصيف الماضي، وسيقومان بقضاء شهر العسل على جزيرة سردينيا اليونانية.

زفاف عارضة أزياء فكتوريا سيكيرت بـ5 ملايين يورو في ميكونوس