حصة الأسد لبيونسيه في حفل "Bet Awards"

نالت النجمة العالمية بيونسيه Beyonce حصة الأسد من جوائز "Bet Awards" خلال الحفل الذي أقيم في لوس أنجلوس.

وقد فازت بيونسيه بـ4 جوائز عن أغنيتها "Formation" وهي: جائزة اختيار مشاهدي كوكاكولا، وأفضل مغنية بوب أر آند بي، وأفضل أغنية مصورة وجائزة "Centric"، التي تقدّم لأفضل مغني أر اند بي تقليدي أو "Neo Soul".

أما النجم العالمي دريك Drake فقد حصد 3 جوائز، وهي جائزة أفضل مغني هيب هوب، وجائزة أفضل مجموعة بالمشاركة مع مغني الراب فيوتشر Future ، وأفضل دويتو عن أغنيته "Work" مع ريهانا Rihanna.

وحلّ في المرتبة الثالثة من حيث عدد الجوائز النجم بريسون تيلر Bryson Tiller بجائزتي أفضل مغني أر آند بي بوب وأفضل فنان صاعد.

وحصدت النجمة الشهيرة نيكي ميناج Nicki Minaj جائزة أفضل مغنية هيب هوب، خلال الحفل أيضاً.

ونالت تاراجي ب.هنسون Taraji P. Henson جائزة أفضل ممثلة، بينما حصل مايكل ب. جوردن Michael B. Jordan على جائزة أفضل ممثل. وفاز فيلم " Straight Outta Compton" بجائزة أفضل فيلم، كما فازت أماندا ستنبرد Amandla Stenberg بجائزة أفصل ممثلة صاعدة.

يذكر أن النجم سامويل لـجاكسون Samuel L. Jackson حصل على جائزة أفضل إنجاز مدى الحياة، كما حصل جيسي ويليامز Jesse Williams على جائزة الإنسانية.

هؤلاء هم الفائزون بجوائز IHeartRadio MMVA لعام 2016