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نجم ستار أكاديمي رافاييل جبور يستعد لإطلاق أولى أغنياته الخاصة

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الإثنين 27-06-2016 18:30

أنهى نجم الموسم الـ 11 من برنامج "ستار اكاديمي" رافاييل جبور تسجيل أولى أغنياته الخاصة، التي سيطلقها خلال الفترة القريبة المقبلة.

الأغنية من كلمات الشاعر أحمد ماضي، ومن ألحان باسم يحيى، ومن توزيع عمر صباغ.

رافاييل جبور نشر صورة تجمعه بالموزّع الموسيقي عمر صباغ، عبر حسابه على موقع "انستقرام"، خلال وجودهما في الستوديو، وعلّق تحتها: "كونوا في الانتظار".

وكان الشاعر أحمد ماضي قد نشر صورة عل "انستقرام "، تجمعه برافاييل عند الاتفاق على كلام الأغنية، وكتب تحتها: "مع  الغالي رافاييل جبور وبلش الجد".

 

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