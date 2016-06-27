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بعد تبنيها طفلتين... كاثرين هيجل تنتظر طفلها الأول

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الإثنين 27-06-2016 21:33

أعلنت النجمة العالمية كاثرين هيجل Katherine Heigl عبر أحد حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عن حملها بطفل ذكر.

ويعتبر هذا الطفل الأول لها من زوجها الموسيقي جوش كيللي Josh Kelley، بعد أن سبق للثنائي القيام بتبنّي فتاتين سابقاً.

ونشرت النجمة الأمريكية صورة سونار للجنين، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "إنها فترة غاية في الإثارة ومليئة بالأمل..لا أتصوّر أننا يُمكن أن نكون أكثر سعادة من الآن".

يُذكر أن كاثرين هيجل كانت قد اتفقت مع جوش كيللي على تأجيل الإنجاب حتى تتفرغ لحياتها المهنية، فقاما بتبنّي طفلتين، إحداهما من كوريا الجنوبية، إلا أنّ كلّ ذلك تغيّر بعد هذا الحمل.

 

 

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