جورج وسوف يصوّر أغنية جديدة

نشرت الصفحة الرسمية للفنان جورج وسوف على موقع "انستقرام" صورة تجمعه بالمخرج وزوجته المخرجة ميرنا خياط، مع تعليق: "مع الصديق الغالي طوني ابو الياس والمخرجة ميرنا خياط ابو الياس.. وجلسة عمل".

يشار إلى أن جورج وسوف أنهى تسجيل مجموعة أغنيات من ألبومه الجديد، الذي تعامل فيه مع مجموعة من الشعراء والملحنين، وسيتضمّن أغنية "توكل ع الله" من كلمات وألحان ياسر جلال، ومن توزيع طوني سابا، وأغنية بعنوان صدقني حبيبي"، التي قرّر أن يطرحها "سنغل" قبل طرح الألبوم.

فهل اختار جورج وسوف أغنية "صدقني حبيبي" لكي يصوّرها المخرجان طوني وميرنا أبو إلياس؟

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