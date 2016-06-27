بالصور: عمرو دياب يطلق نسخة صيفية من ألبومه "أحلى وأحلى"

في خطوة غير مسبوقة في تاريخ ألبومات الموسيقى العربية، قرّر الهضبة عمرو دياب إعادة طرح نسخة جديدة من ألبومه الأخير "أحلى وأحلى"، بمسمّى " صيفك أحلى وأحلى"، مؤكداً أنّ الألبوم الجديد سيضمّ نفس الأغنيات، ولكن مع توزيع جديد. وسيتمّ طرجه حصرياً عبر شركة عالمية للاتصالات الهاتفية.

ألبوم "أحلى وأحلى" من إنتاج شركة "Nay For Media" المملوكة لعمرو دياب، وسبق لها الإعلان عن طرح ألبوم يضمّ الأدعية الدينية للهضبة طوال شهر رمضان، بعنوان "أسماء الله الحسنى". ولكنّه من الواضح أنّه رفض ترك موسم عيد الفطر يمرّ بهدوء على منافسه الأول الفنان تامر حسني، الذي ينافس بألبوم "عمري ابتدا"، فقرّر أن يخوض السباق بنفس ألبومه مع توزيع جديد يُناسب أجواء الصيف، كما أطلق مجموعة صور تمّ تصويرها مؤخّراً لتناسب الأجواء نفسها.

يذكر أن ألبوم "الهضبة" يضمّ 12 أغنية، هي: رسمها، وعدتك، على حبك، معاك قلبي، لا لا، حبيبتي، أمنتك، أنا وأنت، أحلى وأحلى، راجع، عكس بعض، عمرنا ما هنرجع.

ترى هل يقبل جمهور عمرو دياب على النسخة الصيفية من ألبومه "أحلى وأحلى"؟

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