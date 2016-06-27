' ميسي يجعل كرة القدم أكثر عظمة '

(إفي): صرح الحارس الإسباني السابق أندوني زوبيزاريتا، المدير الرياضي السابق لبرشلونة اليوم الاثنين ردا على إعلان مهاجم البرسا ليونيل ميسي اعتزاله اللعب مع منتخبه الأرجنتيني، بأن (البرغوث) "يجعل من كرة القدم أكثر عظمة".

وقال زوبيزاريتا خلال حديث له بمقر اللجنة الأوليمبية الإسبانية إن: "وجود ميسي على أرض الملعب سواء مع برشلونة أو منتخب الأرجنتين دائما ما يجعل كرة القدم أكثر عظمة

وتلك هي كرة القدم التي تعجبنا باعتبارها فرصة للاستمتاع".

وأشار إلى أن قرار ميسي المحتمل بالاعتزال دوليا "ليس له علاقة" ببرشلونة أو بالألبيسيلستي، بل قد يكون بسبب فشله للمرة الثانية في إحراز لقب بطولة كوبا أمريكا على يد تشيلي بركلات الترجيح.

وأضاف زوبيزاريتا أنه "في المسابقات الكبرى هناك ضغوطات كبرى وأحيانا لا تسير الأمور كما نرغب".