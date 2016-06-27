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الشرطة تخلى مقر الاتحاد الأرجنتينى عقب تلقى تهديد بوجود قنبلة

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الشرطة تخلى مقر الاتحاد الأرجنتينى عقب تلقى تهديد بوجود قنبلة الشرطة تخلى مقر الاتحاد الأرجنتينى عقب تلقى تهديد بوجود قنبلة
قامت قوات الامن بإخلاء مقر الإتحاد الأرجنتينى لكرة القدم اليوم الإثنين، بسبب تهديدات بوجود قنبلة وذلك عقب ساعات من خسارة نهائى كوبا أمريكا، أمام منتخب تشيلى بركلات الترجيح وإعلان ليونيل ميسى اعتزاله اللعب الدولى.

وانتقل فريق مكافحة الفرقعات لمقر الإتحاد وذلك عقب تلقى مكالمة من مجهول تفيد بوجود قنبلة داخل المقر، وأوضحت وكالة الانباء الاسبانية أن لويس سيجورا، الذى كان رئيسا مؤقتا للاتحاد حتى قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) تعيين لجنة ادارية، رحل عن المقر دون التحدث مع الصحافة.

وستتولى اللجنة مسئولية ادارة الاتحاد وتنظيم انتخابات الإتحاد قبل 30 من الشهر الجارى، وكان القضاء الأرجنتينى قد عين ثلاثة مراقبين قضائيين فى يونيو 2015 بسبب الاشتباه فى وجود مخالفات فى ادارة الأموال العامة التى تلقاها الإتحاد من ، ومن المقرر أن يعود الأرجنتينى اليوم إلى بوينوس آيرس عقب خسارة نهائى بطولة كوبا أمريكا.
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مصر 365

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