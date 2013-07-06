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رجل اعمال يتبرع بانشاء مدرسة و500 وحدة سكنية و150 محل تجاري لدعم صندوق اقتصاد مصر

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رجل اعمال يتبرع بانشاء مدرسة و500 وحدة سكنية و150 محل تجاري لدعم صندوق اقتصاد مصر رجل اعمال يتبرع بانشاء مدرسة و500 وحدة سكنية و150 محل تجاري لدعم صندوق اقتصاد مصر

طارق المهدي محافظ البحر الحمر الجديد

اعلن رجل الاعمال بالبحر الاحمر محمد ابوالنصر رئيس مجلس ادارة احدي شركات الاستثمار السياحي والعقاري بالغردقة انه قرر التبرع لحملة صندوق دعم بمبلغ مليون جنيه.

واضاف إنه سيتم اقامة مدرسة تعليم اساسي بمنطقة الاحياء شمال الغردقة وذلك بعد موافقة محافظ البحر الاحمر علي تخصيص الارض بالمجان لاقامة المدرسة بالاضافة الي التبرع بمبلغ 50 مليون جنيه لاقامة 500وحدة سكنية كاملة التشطيبات والتجهيزات والمرافق و150 محلا تجاريا واهداؤها لمحافظة البحر الاحمر لتوزيعها علي المستحقين من الحالات الاولي بالرعاية والارامل والايتام.

ودعا ابوالنصر باقي رجال الاعمال بالبحر الاحمر للتبرع لصندوق دعم مصر وصندوق اقامة جامعة البحر الاحمر.

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