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تكدس العشرات من الشباب الراغبين فى التقدم لوظائف الشهر العقاري بالمنصورة

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تكدس العشرات من الشباب الراغبين فى التقدم لوظائف الشهر العقاري بالمنصورة تكدس العشرات من الشباب الراغبين فى التقدم لوظائف الشهر العقاري بالمنصورة
شهد محيط مصلحة الشهر العقاري بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، تكدسًا العشرات من الشباب والفتيات الراغبين فى التقدم لشغل الوظائف التى أعلنت عنها المصلحة.

ويشهد محيط مصلحة الشهر العقاري بالسكة القديمة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، تكدسًا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، فى الطابق الأول منه، وتعطل حركة السير بالشارع، وحركة المواطنين الراغبين فى إنجاز أعمالهم.

وقد خصصت مصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل عددًا أكبر من الموظفين لتلقى طلبات التوظيف، من الشباب والفتيات الراغبين فى التقدم، وذلك بسبب الأعداد الكبيرة المتقدمة للوظيفة.

شباب يتسلقون الجدران للتقديم (1)
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شباب يتسلقون الجدران للتقديم

شباب يتسلقون الجدران للتقديم (2)
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الشباب أثناء تكدسهم أمام المصلحة للتقديم


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