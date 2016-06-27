ضبط طباخ عاشر زوجة صديقه بعد وفاته..والمتهمة:ربنا عاقبنى عشان اشتغلت برمضان

ألقى رجال الإدارة العامة لمباحث الآداب، برئاسة اللواء أمجد شافعى، القبض على أرملة، اليوم الاثنين، أثناء ممارستها الرذيلة مع مهندس، مقابل 3000 جنيه داخل شقة بجاردن ستى.

البداية بورود معلومات للواء محمد ذكاء مدير النشاط الداخلى بالإدارة العامة لمباحث الآداب، تتهم طباخًا بتسهيل دعارة فتاة، وممارستها الرذيلة مع راغب متعة بجاردن ستى.

أسفرت تحريات العقيد إبراهيم الطويل عن صحة المعلومات، وأضافت أن "هيثم . م" 32 عاما، طباخ، مقيم بمنطقة باب الشعرية بالقاهرة، رافق زوجة صديقه "جنات.س"، 30 عاما، بعد مماته، وأقنعها بممارسة الدعارة بمقابل مادى، لسد حاجتها، ومستلزمات طفليها، وأنشأ صفحات باسم المتهمة على مواقع التواصل.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية برئاسة العقيد أحمد طاهر، وبالاشتراك مع العقيد حسن النجار، والمقدم محمد حلمى، من ضبط المتهمة "جنات"، مع مهندس أثناء ممارستهما أعمالا منافية للآداب داخل شقة بجاردن ستى، مقابل 3000 جنيه، كما تم ضبط القواد، والتحفظ على مبالغ وملابس داخلية ومخدرات وهواتف محمولة بحوزة المتهمين.

بمواجهتهم، اعترف المتهمون بما هو منسوب إليهم، وقالت المتهمة: "أنا اتقبض عليه عقابًا من ربنا، عشان اشتغلت الصبح فى نهار شهر رمضان"، وتابعت: مارست الرذيلة مع راغب متعة آخر فى نفس يوم القبض علىّ، واشتريت هاتف محمول حديث، حتى أتمكن من مراسلة راغبى المتعة بدلا من القواد".

وبالعرض على اللواء زكريا أبو زينة نائب المدير العام، تحرر المحضر رقم 8910 جنح قصر النيل لسنة 2016 وإحالة المتهمين إلى النيابة.

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