باحث بمركز الأهرام: تركيا توظف شعارات دعم للقضية الفلسطينية لتحقيق مكاسبها

قال مدير برنامج تركيا والمشرق العربي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عبد القادر، إنّ إتفاق المصالحة التركية- الإسرائيلية يأتي ضمن سياق نمط العلاقة بين البلدين، لافتاً إلى أن كل المؤشرات تؤكد زيادة العلاقات على المستويين التجاري، والاقتصادي، في الوقت الذي وصلت فيه حجم التجارة عام 2015 إلى 5 مليار دولار وهو أكبر من أي تداول تجاري بين تركيا وأي دولة عربية.

وأضاف عبد القادر خلال لقائه ببرنامج “وراء الحدث”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية لينا مسلم، أن تركيا تحاول كسر جدار العزلة بسبب توتر علاقاتها مع بعض الدول الفاعلة إقليمياً مثل إيران والسعودية ومصر وسوريا والعراق، ومن ثم تحاول أيضًا أن تكون جزءًا من التفاعلات الإقليمية.

وشدّد عبد القادر على أن تركيا من أكثر الدول التي وظفت شعارات عن القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية، فهي تحاول أن تتحرك الآن على الملف السوري، وهناك حاجة ماسة لدعم دولتين رئيسيتين فى هذا الملف هما إسرائيل وروسيا.