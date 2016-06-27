تخصيص 79 ساحة بأسوان و86 ساحة ومسجد بالبحر الأحمر لصلاة عيد الفطر المبارك

خصصت مديريتي الأوقاف بمحافظتي أسوان والبحر الأحمر عددًا من الساحات والمساجد لأداء صلاة العيد بالمحافظتين في إطار الاستعدادات لعيد الفطر المبارك.

ففي محافظة الأسوان، قال وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة الشيخ زكريا عبد الوهاب إنه قد تم تخصيص 79 ساحة لصلاة عيد الفطر موزعة توزيعا جغرافيا على جميع مناطق المحافظة، بشكل منظم وعادل يغطي أعداد المصلين حسب الكثافة السكانية.

وأضاف وكيل الوزارة – في تصريح اليوم الاثنين – أن هناك تعليمات مشددة من الوزارة بعدم السماح بأن يكون أي من خطباء العيد من خارج أئمة الأوقاف المعينين الذي يتسمون بالوسطية والاعتدال، مشيرًا إلى أن المديرية أعدت لكل ساحة من ساحات العيد بالمحافظة إماما وسطيا معتدلا على مستوى عال من الكفاءة وإماما آخرا احتياطيا.

وأكد أنه لم ترد حتى اليوم تعليمات من الوزارة بتحديد موضوع محدد لخطبة العيد، وستكون الخطبة مشتملة على العناصر الأساسية المعروفة لهذه المناسبة.

وفي محافظة البحر الأحمر، قال وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة الشيخ رفعت ثابت – في بيان اليوم الاثنين – إن مديرية الأوقاف خصصت 72 مسجدا و14 ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك بمدن المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة أن تلك الساحات تشمل ساحتين بمدينة الغردقة، وساحتين بمدينة رأس غارب، و3 ساحات بمدينة سفاجا، وساحتين بمدينة القصير، وساحتين بمدينة مرسى علم، وساحتين بمدينة الشلاتين وساحة في مدينة حلايب.

أ ش أ