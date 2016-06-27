أخبار عاجلة

تعرف على موعد الإعلان التاسع لشقق الإسكان الاجتماعي -
مجلس النواب يقر تطبيق حالة الطوارئ على الإعلام والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي -
مولر: مباراة الأربعاء كبيرة بين فريقين متصدرين دورياتهم -
«كلوب»: تغلبنا على ستوك سيتي بفضل دروس بورنموث -
«لام»: علينا تجنب مرتدات الريال وعدم تكرار سيناريو آخر مباراة -
«فينالدوم»: هدف «فيرمينو» مذهل -
المؤتمر الصحفي لنادي برشلونة قبل مواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري الابطال -
جديد التحقيقات في التفجير الإرهابي في الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
أول بلاغ رسمي ضد رئيس دولة عربية يتهمه بالاشتراك في تفجيري كنيسة طنطا والإسكندرية وبيان هام من الخارجية المصرية -
عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إصابة شخصيين في مشاجرة بمستشفي «أبوقرقاص» بسبب أسبقية الدخول

Google+ Print
إصابة شخصيين في مشاجرة بمستشفي «أبوقرقاص» بسبب أسبقية الدخول إصابة شخصيين في مشاجرة بمستشفي «أبوقرقاص» بسبب أسبقية الدخول

أرشيفية

مراسل ONA

اندلعت مشاجرة اليوم الاثنين داخل مستشفي أبوقرقاص المركزي بجنوب المنيا،  بسبب أسبقية الدخول، مما أدى إلى أصابة شخصيين.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة أبوقرقاص، بحدوث مشاجرة داخل المستشفي العام، وبالإنتقال والفحص تبين حدوثها بين، “طرف أول” “شحاتة ط ق” 43 عام عامل، بالمستشفى، ومقيم بقرية عزوز مصاب بخدوش بالساعد الأيسر، و”محمد ف م” 34 عام، أمين شرطة، من قوة نقطة شرطة المستشفي، ومقيم بقرية كوم الزهير، و”طرف ثاني”، “سعيد ع ا” 49 عام، ومقيم أبوقرقاص البلد مصاب بجرح رضي بالرأس.

وأظهرت التحقيقات حدوث مشادة كلامية بين الأول والثاني بسبب أسبقية الدخول لإحدي العيادات بالمستشفي، تطورت إلي مشاجرة تعدي خلالها كل منهما علي الأخر بالضرب، وحال تدخل الثاني لفض المشاجرة قام الطرف الثاني بالتعدي عليه بالسب والشتم وتمزيق ملابسه، وبسؤال الطرف الأول أيد ماجاء بالفحص، وبسؤال الطرف الثاني أنكر مانسب إليه.

يشار إلى أنه عقب اصطحاب الطرف الثاني لديوان المركز قام برطم رأسه بالحائط، إعتراضًا منه علي حجزه لحين عرضه علي النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 64 أحوال مركز شرطة أبوقرقاص.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا