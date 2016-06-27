إصابة شخصيين في مشاجرة بمستشفي «أبوقرقاص» بسبب أسبقية الدخول

مراسل ONA

اندلعت مشاجرة اليوم الاثنين داخل مستشفي أبوقرقاص المركزي بجنوب المنيا، بسبب أسبقية الدخول، مما أدى إلى أصابة شخصيين.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة أبوقرقاص، بحدوث مشاجرة داخل المستشفي العام، وبالإنتقال والفحص تبين حدوثها بين، “طرف أول” “شحاتة ط ق” 43 عام عامل، بالمستشفى، ومقيم بقرية عزوز مصاب بخدوش بالساعد الأيسر، و”محمد ف م” 34 عام، أمين شرطة، من قوة نقطة شرطة المستشفي، ومقيم بقرية كوم الزهير، و”طرف ثاني”، “سعيد ع ا” 49 عام، ومقيم أبوقرقاص البلد مصاب بجرح رضي بالرأس.

وأظهرت التحقيقات حدوث مشادة كلامية بين الأول والثاني بسبب أسبقية الدخول لإحدي العيادات بالمستشفي، تطورت إلي مشاجرة تعدي خلالها كل منهما علي الأخر بالضرب، وحال تدخل الثاني لفض المشاجرة قام الطرف الثاني بالتعدي عليه بالسب والشتم وتمزيق ملابسه، وبسؤال الطرف الأول أيد ماجاء بالفحص، وبسؤال الطرف الثاني أنكر مانسب إليه.

يشار إلى أنه عقب اصطحاب الطرف الثاني لديوان المركز قام برطم رأسه بالحائط، إعتراضًا منه علي حجزه لحين عرضه علي النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 64 أحوال مركز شرطة أبوقرقاص.