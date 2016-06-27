15مجموعة قتالية تضبط 4 متهمين بحوزتهم أسلحة بعد اشتباكات الطوالب فى سوهاج

دفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بحملة أمنية مكبرة، برئاسة العميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية، وبإشرف العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، استهدفت طرفى المشاجرة بين عائلتى العلالمة والحمر بناحية قرية الطوالب دائرة مركز طهطا، والتى نتج عنها وفاة 2 وإصابة 7 وذلك بسبب لهو الأطفال مساء أمس.

واستهدفت الحملة أفراد عائلتى العلالمة والحمر بناحية الطوالب طرفى المشاجرة التى وقعت أمس، والمحرر عنها المحضر رقم 2600 إدارى مركز شرطة طهطا لسنة 2016، نتج عنها وفاة مجدى عبد اللاه أحمد محمود، وفتحى سليمان قبيصى، ينتميان للعائلة الأولى، وإصابة آخرين بطلقات نارية.

>وقاد الحملة اللواء عاطف أبوالعباس نائب المدير للشمال، وضمت العميد منتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن العام، والعميد محمود حسن مفتش الفرع، و "10" ضباط من قوة إدارة البحث الجنائى وقسم تنفيذ الأحكام ووحدة مباحث مركز طهطا، مدعومه بـــ "15" مجموعة قتالية من إدارة قوات الأمن.

>وأسفرت عن ضبط بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 071384336 بحوزة المتهم هدية عبد الغنى حامد 40 سنة مدرس، وفرد روسى محلى الصنع حيازة المتهم فيصل خلف محمود أبو زيد 26 سنة فلاح، وفرد روسى محلى الصنع حيازة المتهم مهران أحمد أبو زيد 54 سنة فلاح، وفرد روسى محلى الصنع حيازة المتهم هريدى عبد العليم هريدى 54 سنة فلاح، ويقيمون بناحية الطوالب دائرة مركز طهطا.

وتم تنفيذ " 64" حكما قضائيا، و"40 " حكما جزئيا، و"12" حكما مستأنفا، و"10" أحكام غرامات جزئية، وحكمين جناية، من بين المقبوض عليهم، المحكوم عليه أشرف السيد عبد المولى السيد – المطلوب التنفيذ عليه فى القضيتين رقمى 9966 جنايات مركز طهطا لسنة 2013 كلى رقم 1905 لسنة 2013 غيابى بالسجن المؤبد بجلسة 8/9/2015 "قتل عمد"، والقضية 8299 جنايات مركز طهطا لسنة 2013 كلى برقم 1272 لسنة 2014 غيابى بالسجن المؤبد بجلسة 14/12/2015 "قتل عمد"، ولا زالت الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتم تحرر محضر ملحقاً بالمحضر الأصلى وجار العرض على النيابة العامة.



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الأسلحة التى تم ضبطها مع المتهمين



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المتهمون الأربعة بعد ضبطهم

- مصرع مزارع وإصابة 3 فى اشتباكات مسلحة بقرية الطوالب بسوهاج

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- 7 مصابين وقتيل حصيلة ضحايا الاشتباكات المسلحة بين عائلتين بسوهاج