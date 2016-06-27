كوكيو 10.. المكمل الغذائى "المظلوم" رغم فوائده الصحية المذهلة

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آلية عمل كوكيو 10 فى الجسم

فوائد كوكيو 10

يعتمد الكثير من الأشخاص على تناول المكملات الغذائية والفيتامينات والمعادن بشكل منتظم لتعزيز صحتهم وتعويض الخلل فى العادات الغذائية التى يتبعونها، ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أحد أبرز المكملات الغذائية "المظلومة" إعلاميًا رغم فوائدها الصحية المثيرة، ويعرف هذا المكمل باسم كوكيو 10 “CoQ10”.>وكشف التقرير الذى نشر بموقع "موجز القراء" الأمريكى، أن كوكيو 10 يوجد بشكل رئيسى فى العضلات والقلب، ويصنعه الجسم من الحمض الأمينى "تيروسين"، ويمكن الحصول عليه من خلال تناول اللحوم والأسماك، وأيضًا يوجد بكميات قليلة داخل البروكلى والقرنبيط والمكسرات والسبانخ وفول الصويا.>وأوضح التقرير، أن الأنزيم المساعد كوكيو10 له دورين رئيسين بالجسم، وهما: يساعد فى إنتاج الطاقة داخل الميتوكوندريا، كما أنه يتمتع بخواص رائعة مضادة للأكسدة ويحمى خلايا الجسم من التلف، وعند نقص مستوياته بالجسم فإن الشخص يصبح أكثر عرضة للإصابة بالإرهاق ووجع العضلات والآلام وأمراض اللثة.>وكشفت الأبحاث، أن المكمل الغذائى كوكيو 10 يسهم فى الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يتمتع بخواص رائعة فى خفض ضغط الدم وتعزيز الاستشفاء من قصور القلب واحتشاء عضلة القلب، كما أنه يساهم فى تحسين صحة اللثة، وتخفيف أعراض طنين الأذن.

وأوصت الأبحاث بإضافة المكمل الغذائى كوكيو 10 لقائمة الأدوية التى يحصل عليها مرضى قصور القلب، كما يجب استخدامه قبل عمليات القلب لتعزيز فرص الاستشفاء وتقليل المدة التى يمكثها المرضى داخل المستشفى.

وأضاف التقرير، أن كوكيو 10 يتمتع بأمان كبير، لكنه قد يتفاعل مع بعض الأدوية مثل الورافرين وأدوية سيولة الدم، وهو متوفر فى صورة مكمل غذائى يباع بالصيدليات.

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