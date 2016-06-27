«أون تي في»: أوشكنا علي التعاقد مع أبرز الإعلاميين في مصر ونعد المشاهدين بتصدر الفضائيات

أعلنت إدارة قنوات أون تي في أنها بدأت مرحلة إعادة الهيكلة منذ بداية شهر رمضان الكريم بإطلاق قناة اون تي في بلس لتكون ثالت قناة في المجموعة، وتتعهد قنوات اون تي في لمشاهديها ولكل المصريين بألا تقبل بأقل من الصدارة في الاخبار والسياسة والدراما والرياضة.

وأضافت القناة في بيان رسمي لها أنها تستعد لإعادة التطوير لتكون الأولي ليس فقط في مصر ولكن في الشرق الأوسط، ، وفي هذا الإطار أعلنت القناة عن تخصيص استديوهات جديدة جاري العمل علي تجهيزها بأحدث أستديو اخبار علي مستوي العالم.

وفي هذا الإطار أعلنت الادارة الجديدة للقناة عن عودة الإعلامي يوسف الحسيني عقب اجازة عيد الفطر لتقديم برنامجه السادة المحترمون، واستقرت الادارة علي إنهاء التعاقد مع المذيعة ليليان داوود وتم ذلك بالتوافق بين الطرفين.

وأضافت القناة في بانها الرسمي أنه أثناء التفاوض مع الإعلامي جابر القرموطي حدثت خلافات حول أحد بنود العقد غير المتعلقة بالسياسة التحريرية ولم يصل الطرفان الي اتفاق حولها مما نتج عنه قرار عدم استكمال التعاقد بين الطرفين ، مشرة إلي استمرار برنامج مانشيت لعرض أبرز ما تتناوله الصحافة اليومية بكل اتجاهاتها لمشاهدين .

وتؤكد إدارة قنوات اون تي في أنها اوشكت علي الانتهاء من التعاقد مع مجموعة من أبرز الاعلاميين في مصر اضافة إلي عدد من المذيعين الشباب حرصا منها علي إتاحة الفرص كاملة لجيل من الشباب.