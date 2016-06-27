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اليوم.. ختام دورى الأحياء لكرة القدم بين فريق طور سيناء وصقور بجنوب سيناء

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اليوم.. ختام دورى الأحياء لكرة القدم بين فريق طور سيناء وصقور بجنوب سيناء اليوم.. ختام دورى الأحياء لكرة القدم بين فريق طور سيناء وصقور بجنوب سيناء
يشهد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء مساء اليوم ختام فعاليات الدورة الرمضانية للأحياء الشعبية المقام بمركز شباب طور سيناء، بحضور اللواء جمال الريس السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء وعلى انور الشناوى وكيل وزارة الشباب والرياضة صرح بذلك محمد خليفة وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وأضاف خليفة: شارك فى الدورة الرمضانية للأحياء الشعبية 24 فريقا على مستوى المحافظة، تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة.

وأشار خليفة إلى أن ختام الدورة لكرة القدم بمباراة بين فريق طور سيناء وفريق صقور سيناء، حيث الرعى الرسمى لفريق طور سيناء محمد موسى بريك، والراعى الرسمى لفريق صقور سيناء كابتن عبد الواحد السيد نجم الزمالك ومنتخب الأسبق.

وذكر خليفة أن النائبة بالبرلمان سارة صالح تقدم جوائز مالية وعينية للفرق الفائزة.

كما يلتقى المحافظ بشباب المشاركين فى الدورة الرمضانية لكرة القدم، للتعرف على مقترحاتهم ومطالبهم بالنهوض بالرياضة فى جنوب سيناء.

- بدء فعاليات دورى الأحياء الشعبية لكرة القدم فى طور سيناء

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