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دعوى قضائية تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بمنح السيسى رتبة المشير بعد 30 يونيو

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دعوى قضائية تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بمنح السيسى رتبة المشير بعد 30 يونيو دعوى قضائية تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بمنح السيسى رتبة المشير بعد 30 يونيو

 

الفريق أول عبد الفتاح السيسى

أقام محمد مصيلحى أبوالرووس المحامى وثلاثة محامين اخرين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بمنح الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة رتبة المشير بعد ثورة 30 يونيه .

وذكرت الدعوى رقم 61393 لسنة 67 قضائية أن الفريق السيسى توج ثورة الشعب المصرى من بنتيجة أبهرت العالم كله من خلال عزل الرئيس محمد مرسى وكذلك وقف الدستور الحالى بشكل مؤقت وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد وإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل لجنة مصالحة وطنية بين طوائف الشعب ومشاركة الشباب فى سدة الحكم وبالتالى فهو يستحق الحصول على رتبة مشير بجدارة .

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