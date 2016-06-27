مواطنة برأس الخيمة تفاجأ بحشرات داخل كيس "صمون"

أغلقت دائرة بلدية رأس الخيمة ممثلة في إدارة الصحة العامة مخبزا مخالفا للأنظمة والاشتراطات البلدية، وطبقت لائحة الجزاءات والغرامات بحقه؛ وذلك بعدما تلقى مركز خدمة العملاء لديها بلاغا من أحد المواطنات تشير فيه إلى وجود حشرات صغيرة في كيس السندويش (الصمون)، والذي اشترته من إحدى البقالات الواقعة في إحدى مناطق رأس الخيمة، بالتزامن مع انتشار صور توثق الواقعة.

وقالت المواطنة لـ "صحيفة البيان": إنها تفاجأت عند فتح كيس السندويش وهو يحتوي على الحشرات، الذي يحضر بطريقة آلية، وأضافت أنها أبلغت البلدية بخصوص الموضوع، داعية الجهات المعنية والرقابية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المخابز والمحلات المخالفة للاشتراطات الصحية، مطالبة بتشديد العقوبة على هذه المحلات حال وجود أي مخالفة.

إغلاق وعقوبات

> بدورها، أوضحت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة بالبلدية: أن فرق تفتيش الإدارة باشرت المخبز وذلك فور تلقيها بلاغا رسميا بالواقعة، إضافة إلى تفاعل الإدارة السريع مع الصور التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، وتشير إلى وجود حشرات صغيرة داخل قطع خبز.

كما لفتت إلى أنه على الفور تم إغلاق المخبز الذي كان الجهة المعنية بإنتاج وتعبئة وتوزيع منتجات الخبز واتخاذ الإجراءات النظامية لتطبيق العقوبة اللازمة بمثل هذه المخالفات الخطرة على صحة الإنسان.

حملات ميدانية

> وأكدت الطنيجي عن استمرار الحملات الميدانية وتركيزها على قطاع المخابز (المحامص والمطاحن) والحلويات وفقا لاستعدادات البلدية للعيد، بهدف التأكد من تطبيق جميع المنشآت الصحية للاشتراطات الصحية، وكذلك بهدف إشعار أصحاب تلك المحال التجارية بالمراقبة الدائمة والتقيد التام بالنظافة العامة وبسلامة الأغذية. مشددة على أنه لا مجال للتهاون فيما يتعلق بالصحة العامة.

فيما طالبت مديرة إدارة الصحة العامة المواطنين والمقيمين في حال رصد أي ملاحظة التقدم بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر جميع قنوات التواصل الخاصة بالبلدية، التي تعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات والتعامل معها فورا، إلى جانب ضرورة الإبلاغ عن أي منشأة مخالفة، وأنه سيتم التعامل مع البلاغ على الفور، لافته إلى حرص البلدية للحد من مخالفة الاشتراطات الصحية والتأكد من سلامة الأغذية التي تقدم للمستهلكين.