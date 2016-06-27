رواد مواقع التواصل الاجتماعى يتداولون أنباء عن القبض على ليليان داوود

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر أنباء عن القبض على الإعلامية اللبنانية ليليان داوود دون إبداء أسباب.

ونشر عدد من أصدقاء الإعلامية اللبنانية على صفحاتهم نبأ القبض على ليليان، ومن بينهم محمد الجارحى، والإعلامى الساخر باسم يوسف وآخرين.

ويجرى "اليوم السابع" حالياً اتصالاته بمسئولو وزارة الداخلية للتأكد من تلك الأنباء، ومعرفة سبب القبض على الإعلامية اللبنانية ـ حال صحته.

البرادعى يعيد نشر تغريدة ليليان داوود بعد حذف صوره وسيرته من مناهج التعليم

>