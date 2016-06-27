العراق يدين العمليات الإرهابية فى قرية البقاع بلبنان

أدانت وزارة الخارجية العراقية العمليات الإرهابية الانتحارية التى شهدتها قرية القاع اللبنانية، مؤكدة وقوف العراق الى جانب شعب وحكومة لبنان الشقيق بوجه كل محاولات الجماعات الإرهابية التكفيرية البغيضة الرامية للعبث بأمنه واستقراره، كما وتتقدم لأسر الشهداء بخالص مشاعر التعازى والمواساة.

وأكدت المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية العراقية احمد جمال فى بيان صحفى _حصل اليوم السابع على نسخة منه _ على ضرورة تحمل المجتمع الدولى ومؤسساته المختلفة مسؤولياتهم الانسانية والقيام بالمزيد من التنسيق والتعاون الدوليين للقضاء على كافة مصادر تمويل هذه الجماعات المتطرفة وحواضنها الفكرية ومنابرها الإعلامية.

مصر تدين التفجيرات الانتحارية المتعاقبة فى لبنان

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