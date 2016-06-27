المعارضة السورية تطالب الاتحاد الأوروبى بمعاقبة شركات روسية

قالت الهيئة العليا للمفاوضات التى تمثل فصائل من المعارضة السورية اليوم الاثنين إن على الاتحاد الأوروبى فرض عقوبات على الشركات الروسية التى تدعم الحرب فى سوريا فى محاولة من الهيئة المعارضة لتعزيز موقفها قبل جولة جديدة محتملة من مفاوضات السلام فى جنيف الشهر المقبل.

وقالت بسمة قضمانى عضو الوفد المفاوض للهيئة فى مقابلة مع رويترز "نحن نتطلع لعقوبات أكثر تحديدا (ضد) شركات.. ضالعة فى شحنات أسلحة.. شركات تشارك فى بعض عمليات القصف بلا تمييز التى تحدث. هذا هو ما نطالب به."

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