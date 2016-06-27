وزير الخارجية الفلسطينى: أى بضائع تركية تدخل إلى غزة لابد أن تمر عبر السلطة

قال وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، إن أى بضائع تركية تدخل إلى قطاع غزة يجب أن تمر عبر الحكومة الفلسطينية، وذلك بعد الاتفاق التركى الإسرائيلى الذى يتضمن خطوات لتخفيف حصار القطاع.

وقال المالكى فى تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية الاثنين، "نحن نعتبر الاتفاق التركى الإسرائيلى شأن مرتبط بقرارات سيادية بين دول لإعادة تفعيل علاقات ثنائية فيما بينهما، ولذلك فإننا لا نتدخل فى مثل هذا الجانب".

وأضاف "فيما يتعلق بالجهود التركية فى قطاع غزة فنحن نرحب بذلك سواء من جهة تقديم المساعدات الإنسانية إلى القطاع أو جهود رفع الحصار عنه وكذلك استعداد تركيا للقيام بالعديد من مشاريع البنية التحتية فى القطاع".

وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس أكد لنظيره التركى رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفى جرى بينهما الليلة الماضية أن ذلك "يتم فقط من خلال التنسيق الكلى مع دولة فلسطين التى تمثلها الحكومة الفلسطينية".

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