جمارك مطار الأقصر تحبط محاولة تهريب كمية من كبسولات الترامادول

أحبط رجال الجمارك بالوردية الثانية بمطارالأقصر برئاسه عوض الله حسان مدير الجمرك، محاولة تهريب كمية من كبسولات الترامادول المحظور استيرادها بالمخالفه لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، وقانون الصيدله رقم127لسنة 1955.

فى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بريطانيا على رحلة مصر للطيران بريطانيا -القاهره- الأقصر (كونكشن)، اشتبه سيد أحمد حسين مدير إداره مكافحه التهريب فى راكبة بريطانيه الجنسيه تدعى كارول كنج 53 سنة، وتحمل حقائب سفر متنوعة، حيث بدت عليها علامات الارتباك والقلق. وتم تشكيل لجنة للتفتيش من إبراهيم عبد القادر مدير إدارة، وأسامه عبده رئيس قسم بالوردية، وسعيد رمضان مدير إدارة بالأمن الجمركى. وبفحص حقائبها تم العثور على عدد 780 كبسولة من مخدر الترامادول داخل حقائبها.

قرر إسماعيل جابر رئيس الإداره المركزيه لجمارك البحر الأحمر والمنطقه الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط وتحريز المضبوطات والإحالة للنيابة.

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