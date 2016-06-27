4 فوائد صحية مذهلة للكريز.. أبرزها علاج النقرس وتقليل وجع العضلات

الكريز من أفضل الفواكه على الإطلاق، حيث يحظى بشعبية كبيرة فى جميع أنحاء العالم نظرًا لمذاقه الفريد ونكهته المميزة، وبصرف النظر عن ذلك فهو غنى بالمواد المضادة للأكسدة وغيرها من الفيتامينات المعززة للصحة.

ويعتبر الكريز مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية والبوتاسيوم والبروتين، والفيتامينات A و C، وبالإضافة إلى ذلك، يحتوى على النحاس والمنجنيز والمغنيسيوم والحديد والكالسيوم والفسفور والزنك.

وفيما يلى أهم 10 الفوائد صحية للكريز، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى “Top10homeremedies”:

1-الكريز يخفف الألم والالتهابات



>2-الكريز يساعد على النوم بشكل أفضل

3-الكريز يقلل من ألم العضلات

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4-الكريز يعالج النقرس

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>الكريز يحتوى على مستويات عالية من الفلافونويد والانثوسيانين، التى لديها خصائص مضادة للالتهابات والتى تساعد على تقليل الضرر التأكسدى التى يمكن أن يزيد من الألم والالتهاب فى الجسم. بالإضافة إلى ذلك، الكريز يساعد فى تقليل حمض اليوريك الزائد فى الدم الذى يمكن أن يسبب تورمًا، والألم والالتهابات التى تؤدى إلى آلام مبرحة.>الكريز اللاذع يحتوى على الميلاتونين، وهو الهرمون الذى يساعد على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ فى الجسم، ويجعلك تشعر بالنعاس.الكريز غنى بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، وهو مفيد للغاية للأشخاص الذين يعانون من آلام فى العضلات، والتهاب المفاصل أو آلام العضلات الليفية.>الكريز مفيد فى علاج النقرس بسبب خصائصه المضادة للأكسدة، حيث أظهرت دراسة أجريت عام 2012 أن مرضى النقرس الذين تناولوا الكريز على مدى فترة استغرقت يومين انخفضت لديهم مخاطر الإصابة بأعراضه بنسبة 35% من أولئك الذين لم يأكلوا الفاكهة.