أخبار عاجلة

تعرف على موعد الإعلان التاسع لشقق الإسكان الاجتماعي -
مجلس النواب يقر تطبيق حالة الطوارئ على الإعلام والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي -
مولر: مباراة الأربعاء كبيرة بين فريقين متصدرين دورياتهم -
«كلوب»: تغلبنا على ستوك سيتي بفضل دروس بورنموث -
«لام»: علينا تجنب مرتدات الريال وعدم تكرار سيناريو آخر مباراة -
«فينالدوم»: هدف «فيرمينو» مذهل -
المؤتمر الصحفي لنادي برشلونة قبل مواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري الابطال -
جديد التحقيقات في التفجير الإرهابي في الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
أول بلاغ رسمي ضد رئيس دولة عربية يتهمه بالاشتراك في تفجيري كنيسة طنطا والإسكندرية وبيان هام من الخارجية المصرية -
عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

يول: أمتلك بديلا لرمضان صبحي

Google+ Print
يول: أمتلك بديلا لرمضان صبحي يول: أمتلك بديلا لرمضان صبحي

قال مارتن يول المدير الفني للأهلي إن فريقه أغلق تماما ملف الفوز بالدوري الممتاز وفرحة إحراز اللقب حتى الإنتهاء من مباراة أسيك ميموزا في دوري أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء.

وكان الأهلي قد حسم لقب الدوري المصري يوم الجمعة بالفوز على الإسماعيلي 2-1 قبل أن يقابل أسيك ميموزا في الجولة الثانية من دور المجموعات يوم الثلاثاء على ملعب برج العرب.

وقال يول للصحفيين: " حرصت على الحديث أكثر من مرة مع اللاعبين للتأكيد على أهمية المرحلة القادمة وعلى ضرورة النظر للأمام مع استغلال الدفعة المعنوية التي حصل عليها الفريق بعد التتويج بالدرع من أجل الفوز في مباراة أسيك حتى يتم تصحيح المسار، وتعويض الخسارة التي تعرض لها الفريق في أول مباراة بدورى المجموعات أمام زيسكو".

وأضاف يول "الجهاز الفني واللاعبون تعرفوا جيدا على فريق أسيك من خلال مشاهدة العديد من مباريات للفريق الإيفواري للوقوف علي نقاط القوة والضعف في صفوفه".

وأكد يول أن أسيط يمتاز بالقوة والسرعة في الثلث الأخير من الملعب الأمر الذي يتطلب ضرورة التركيز، خاصة في إنهاء الهجمات لهز شباك الفريق الإيفواري مبكرا مثلما حدث في مباراة الإسماعيلي.

وشدد يول على ثقته في إمكانات لاعبي الأهلي وقدراتهم على تحقيق الفوز، والدخول بقوة في المنافسة على قمة المجموعة.

وعن الغياب المحتمل للاعب الفريق رمضان صبحي بسبب إصابة في السمانة قال يول: "غياب رمضان صبحي عن المباراة لم يتحدد بعد، الفحص الطبي هو الذي يحدد إمكانية دخوله في التشكيل من عدمه".

وأتم يول "ولكني في كل الأحوال أمتلك البديل الجاهز لتعويض غياب أي لاعب في الفريق".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع