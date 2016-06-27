يول: أمتلك بديلا لرمضان صبحي

قال مارتن يول المدير الفني للأهلي إن فريقه أغلق تماما ملف الفوز بالدوري الممتاز وفرحة إحراز اللقب حتى الإنتهاء من مباراة أسيك ميموزا في دوري أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء.

وكان الأهلي قد حسم لقب الدوري المصري يوم الجمعة بالفوز على الإسماعيلي 2-1 قبل أن يقابل أسيك ميموزا في الجولة الثانية من دور المجموعات يوم الثلاثاء على ملعب برج العرب.

وقال يول للصحفيين: " حرصت على الحديث أكثر من مرة مع اللاعبين للتأكيد على أهمية المرحلة القادمة وعلى ضرورة النظر للأمام مع استغلال الدفعة المعنوية التي حصل عليها الفريق بعد التتويج بالدرع من أجل الفوز في مباراة أسيك حتى يتم تصحيح المسار، وتعويض الخسارة التي تعرض لها الفريق في أول مباراة بدورى المجموعات أمام زيسكو".

وأضاف يول "الجهاز الفني واللاعبون تعرفوا جيدا على فريق أسيك من خلال مشاهدة العديد من مباريات للفريق الإيفواري للوقوف علي نقاط القوة والضعف في صفوفه".

وأكد يول أن أسيط يمتاز بالقوة والسرعة في الثلث الأخير من الملعب الأمر الذي يتطلب ضرورة التركيز، خاصة في إنهاء الهجمات لهز شباك الفريق الإيفواري مبكرا مثلما حدث في مباراة الإسماعيلي.

وشدد يول على ثقته في إمكانات لاعبي الأهلي وقدراتهم على تحقيق الفوز، والدخول بقوة في المنافسة على قمة المجموعة.

وعن الغياب المحتمل للاعب الفريق رمضان صبحي بسبب إصابة في السمانة قال يول: "غياب رمضان صبحي عن المباراة لم يتحدد بعد، الفحص الطبي هو الذي يحدد إمكانية دخوله في التشكيل من عدمه".

وأتم يول "ولكني في كل الأحوال أمتلك البديل الجاهز لتعويض غياب أي لاعب في الفريق".